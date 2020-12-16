يحل محل الشيطان.. روسيا تعلن موعد دخول صاروخ عابر للقارات في المناوبة القتالية.. فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن دخول صاروخ باليستي عابر للقارات في المناوبة القتالية عام 2022.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق أول سيرجي كاراكاييف، أن مؤسسات الصناعات الدفاعية الروسية تواصل تحضير أنظمة "سارمات" للتحليقات التجريبية، وجاء ذلك خلال تصريحه لصحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وفي فبراير الماضي، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن تسليم صواريخ "سارمات" للقوات المسلحة الروسية سيبدأ في عام 2021.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية فإن الصاروخ الجديد سيكون قادرا على ضرب الأهداف عبر القطبين الشمالي والجنوبي على حد سواء.

وعلاوة على ذلك، فسيكون بمقدوره اختراق أي منظومة للدفاع الصاروخي، ويصل مداه إلى 18 ألف كلم، ووزنه عند الإطلاق 208.1 طن وطول الصاروخ 35.5 متر وقطره 3 أمتار.

ويحمل الصاروخ رؤوسا قتالية منشطرة ذات نظام تصويب خاص لكل واحد منها.

وجدير بالذكر أن صاروخ "سارمات" أو "إر إس-28" من المقرر أن يستبدل الصاروخ "فويفودا" ("الشيطان" أو "إر إس-20" حسب تصنيف الناتو).

وبدأت أعمال تصميم الصاروخ الجديد في عام 2011، وقد تم إنجاز المرحلة الأولى من تجارب إطلاقه في مطار "بليسيتسك" الفضائي بشمال روسيا.