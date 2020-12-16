الانتخابات الإسرائيلية.. ليبرمان يقترح اتحاد 5 أحزاب ضد الليكود.. وتوقعات بتقدم حزب ساعر الجديد

أقر رئيس الائتلاف ورئيس كتلة الليكود ، عضو الكنيست "ميكي زوهار" بأنه لا توجد اتصالات بين الليكود و"كاحوال لافان" لجهة منع الانتخابات والمتوقع أن تجرى فى مارس 2021.

وأضاف : "لا شيء يحدث الاتصالات مقطوعة بالكامل أغير مستعدون للاستماع وليسوا مستعدين للتفاوض ".

فيما اقترح رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيجدور ليبرمان، تشكيل قائمة تضم حزبه والحزب الجديد الذي أسسه جدعون ساعر، بعد انشقاقه عن الليكود، وكذلك تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" برئاسة عضو الكنيست نفتالي بينيت، وكتلة "ييش عتيد – تيلم" برئاسة يائير لبيد.

ووجه ليبرمان رسالة إلى رؤساء الأحزاب الثلاثة، دعاهم فيها إلى توحيد قوى ضد كتلة الليكود والأحزاب الحريدية.

وأشار إلى أنه يعي الخلافات والاختلافات بين الأحزاب الأربعة، داعيا إلى إبداء موافقة مبدئية وبعد ذلك يتم وضع نظام لاختيار رئيس لقائمة كهذه وضم قوى أخرى.

وجرى في الأيام الأخيرة طرح عدة مقترحات في محاولة لتجاوز الأزمة السياسية، وبينها تعديلات وزارية مثل إعطاء حقيبة المالية لـ"كاحول لافان" وأخذ حقيبة القضاء من الأخير، من دون التوصل إلى نتيجة.

وأظهر استطلاع جديد للرأي، حصول حزب بقيادة عضو الكنيست المنشق عن الليكود، جدعون ساعر، على المرتبة الثانية بالكنيست.

وبينت نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة الـ12 العبرية، ونشرت نتائجه حصول حزب ساعر على 21 مقعدا بالكنيست، في حال جرت الانتخابات اليوم.

وبحسب الإستطلاع، ستكون النتائج على النحو التالي: الليكود 27 مقعدا، حزب ساعر 21, يش عتيد 14, القائمة العربية 11, شاس 8, يهدوت هتوراة 8, يسرائيل بيتنا 6, كاحوال لافان 6, ميرتس 6 مقاعد.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، جاءت نتائج الإستطلاع كالتالي: نتنياهو 33% , ساعر 18% , نفتالي بينت 9% , لبيد 8%, جانتس 7%.