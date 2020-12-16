التطعيم للجميع.. وزير الصحة السعودي يعلن وصول لقاح كورونا إلى المملكة

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، عن وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" إلى المملكة، مشيرا إلى أن اللقاح للجميع بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة.



جاء ذلك خلال حديثه في أولى الجلسات الحوارية لليوم الأول من ملتقى الميزانية لعام 2021، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء.

وأكد الربيعة أن المملكة تعاملت مع الجائحة من بدايتها عندما انتشرت خارج الصين، مضيفا أنه كان هناك سباق دولي على الأدوات الصحية مطلع الجائحة. ولفت إلى أن الحكومة السعودية وضعت صحة الإنسان فوق كل شيء، لافتا إلى رفع عدد أسرة العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في المملكة.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس، الثلاثاء، عن برنامج تطعيم على ثلاث مراحل ضد فيروس كورونا الجديد، حيث بدأت في تسجيل المواطنين والمقيمين الأجانب بعد الموافقة على لقاح فايزر-بيو إن تك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو المعرضون لخطر الإصابة بالعدوى، سيحصلون على اللقاح في المرحلة الأولى، ومن تزيد أعمارهم على 50 عامًا في المرحلة الثانية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلًا عن وزارة الصحة إنه سيتم تطعيم أي شخص آخر في المرحلة الثالثة، دون تحديد مواعيد كل مرحلة أو المدة التي ستستغرقها الحملة الجماعية.

كما فتحت الوزارة التسجيل لحملة التطعيم من خلال تطبيق إلكتروني يسمى "صحتي"، مؤكدة أن اللقاح سيكون "مجانيًا لجميع المواطنين والمقيمين".