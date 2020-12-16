بعد ساعات من حملة التطعيم الشاملة.. روسيا تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا

سجلت روسيا اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 26509 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 26689 إصابة في اليوم السابق.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى مليونين و734454 إصابة، منها 509790 حالة نشطة.

وأشارت الصحة الروسية إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 17.8% من المرضى الجدد.

وأضافت السلطات الصحية الروسية أن حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا ارتفعت، خلال اليوم الأخير، بواقع 596 حالة وفاة، مقابل 577 وفاة في اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 48564 حالة.

وأوضحت الصحة الروسية أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 26490 مريضا، وبذلك ارتفع عدد حالات الشفاء إلى مليونان و176100 حالة شفاء.

ومنذ بداية الجائحة وحتى الآن، أجرت روسيا أكثر من 83.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس (427 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 579 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، أمس الثلاثاء، عن بدء انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح وتسهر على توزيعها للمراكز، التي تشرف على التطعيم.

وأوضح موراشكو، أثناء اجتماع مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيهم باللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 28.5 آلاف شخص حتى الآن.

وأضاف وزير الصحة الروسي، أن العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم في مناطق روسيا يبلغ 1229.