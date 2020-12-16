رئيس البرلمان العربي يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني: نثمن قيادتكم الحكيمة

رفع عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى الحادية والعشرين لتولي جلالة الملك مقاليد الحكم.

وبهاتين المناسبتين، ثمَّن رئيس البرلمان العربي في برقيته الدور الكبير الذي يقوم به القيادة البحرينية الحكيمة في دعم وحماية الأمن القومي العربي من خلال تبني سياسة خارجية رسّخت المكانة المتميزة لمملكة البحرين، وعزَّزت حضورها الفاعل في محيطها العربي الإقليمي والدولي، وساهمت بشكل فعّال في دعم العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي في برقيته عن تقديره واعتزازه الشديد لما وصلت إليه مملكة البحرين في ظل القيادة الرشيدة لجلالة ملك البحرين، وما حققته من إنجازات هامة في شتى الميادين من نهضة واستقرار وتنمية، والسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الازدهار والعيش الكريم للشعب البحريني في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وأكد عادل العسومي في برقيته، دعم البرلمان العربي ووقوفه التام مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يهدد أمنها ويستهدف مقدرات شعبها ويحاول التدخل في شؤونها الداخلية.

واختتم رئيس البرلمان العربي برقيته بالدعاء أن يمن الله على ملك البحرين بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يمن على مملكة البحرين وشعبها بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.