بعد أنباء عن تدهور صحته.. شاهد.. أول ظهور لـ المرشد الإيراني خامنئي في مناسبة عامة

ظهر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، في أول مناسبة عامة منذ أن ترددت شائعات عن تدهور صحته.

ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، استقبل خامنئي، اليوم الأربعاء، منظمي مراسم إحياء الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الكبير قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالعراق، كما اجتمع المرشد الإيراني مع أسرة الجنرال الراحل.

ونشرت الوكالة الإيرانية، صورة للمرشد علي خامنئي وهو يجتمع مع عدد من منظمي احتفالات الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق أبو مهدي المهندس، بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد في يناير الماضي.

وكان من بين الحاضرين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والقائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، كما أظهرت الصورة.

وفي وقت سابق، تداولت تقارير إعلامية أنباء غير مؤكدة، عن وفاة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي؛ عقب تدهور حالته الصحية، وتسليم السلطة إلى نجله مجتبي.

وذكرت صحيفة "جيويش برس" الأمريكية الموجهة، أن المرشد الإيراني علي خامنئي صاحب الـ 81 عامًا، تُوفي، لكنها قالت إنها أنباء غير مؤكدة ولن يتم الإعلان رسميا من قبل إيران إلا بعد اكتمال عملية نقل صلاحياته إلى ابنه مجتبي خامنئي.

وفي وقت سابق، أكد الصحفي الإيراني محمد أحوازي تدهور صحة خامنئي منذ يوم الجمعة وأن مقربين منه "خائفون جدا" على وضعه الصحي هذه المرة.

وزعم الصحفي المختص بالشأن الإيراني، أنه "كان من المقرر أن يجتمع الرئيس الإيراني حسن روحاني، مع خامنئي، يوم الجمعة الماضي، لكن الاجتماع ألغي بسبب تدهور الوضع الصحي لخامنئي".

وقالت مصادر إيرانية إنه تم نقل مهام وصلاحيات المرشد الإيراني إلى نجله مجتبي خامنئي، وهو مسؤول عن بعض الدوائر الأمنية والاستخباراتية في إيران.

وردا على هذه الشائعات، علق مهدي فضائلي، عضو مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "على عناد الأعداء وبفضل من الله وبدعاء المحبين، القائد (خامنئي) بسلامة ونشاط، وينفذ أعماله حسب الجدول اليومي".

يبلغ علي خامنئي من العمر 81 عاما، ويتولى أعلى منصب في إيران، المرشد الأعلى لإيران، منذ عام 1989، بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وكان يعاني من مشاكل صحية في الماضي، وفي عام 2014 أجرى جراحة في البروستاتا في أحد مستشفيات العاصمة طهران.