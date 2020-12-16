استخدمت في بناء الهرم الأكبر.. تفاصيل العثور على آثار مصرية بـ إسكتلندا.. صور

نشر موقع BBC اليوم، الأربعاء، تفاصيل العثور على قطعة آثار مصرية يعتقد أنه تم استخدامها في بناء الهرم الأكبر داخل علبة سيجار في إسكتلندا مفقودة منذ 74 عامًا.



وقال الموقع الإخباري البريطاني إن القطعة الأثرية المفقودة اكتشفها أحد العاملين بجامعة أبردين الإسكتلندية، حيث عثر على قطعة صغيرة من خشب يعود تاريخه لـ5000 عام.



وأكد BBC أن قطع الآثار المصرية عبارة عن قطعة أرز خشبية تم العثور عليها من قِبل عالمة الآثار المصرية "عبير العدني"، وهي أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة أبردين، اسكتلندا، والتي أمضت في السابق 10 سنوات من العمل داخل المتحف المصري تعود لبناء الهرم الأكبر، وهذا الاكتشاف يساعدهم في تسليط المزيد من الضوء حول بناء الهرم الأكبر.



وأفاد الموقع بأن النتائج والدراسات أكدت أن تاريخ هذه القطعة الأثرية يعود للفترة ما بين 3341-3094 قبل الميلاد، واكتشفت لأول مرة في عام 1872 على يد المهندس واينمان ديسكون، بالإضافة إلى كرة ومنجل موجودين بالفعل في المتحف البريطاني الآن، وتم التبرع بالقطعة الخشبية التي أصبحت بضع قطع صغيرة لجماعة أبردين في عام 1946، ومنذ ذلك الحين اعتُبرت القطعة مفقودة ولم ترد أي معلومات أو بيانات عنها.

وأوضحت "عبير العدني"، أنها "عثرت على القطعة الأثرية المفقودة داخل علبة سيجار، وبمراجعة السجلات تبين أنها كانت مفقودة بالفعل بعد وضعها في القسم الخاطئ".

في سياق متصل، قال "نيل كرتس"، رئيس المتاحف والمجموعات الخاصة بجامعة أبردين، إن العثور على هذه القطعة كان مفاجأة كبيرة، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف يعيد الاهتمام بالهرم الأكبر مرة أخرى.