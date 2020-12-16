قاضي قضاة فلسطين: آية قرآنية تنقض "اتفاق إبراهيم"

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، إن اتفاق إبراهيم الذي وقعته إسرائيل مع بعض الدول العربية برعاية أمريكية، تنقضه الآية القرآنية التي تقول: "مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ".

ووفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية، أكد الهباش، في تصريح له، أن النبي إبراهيم هو أبو الأنبياء، وليس له إلا دين واحد هو الإسلام، وذلك بنص القرآن الكريم.

وكانت إسرائيل وقعت في الأشهر الماضية، اتفاقيات إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات والسودان والبحرين والمغرب.

يذكر أن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان قال إن سبب تسمية الاتفاقية باسم "اتفاقية إبراهيم" يرجع الي نبي الله إبراهيم الذي يعد أب لجميع الديانات الثلاث العظيمة حيث يُشار إليه بإسم إبراهيم في الديانة الإسلامية وإبراهام في الديانة المسيحية وإبرام في الديانة اليهودية.

وأكد فريدمان أنه لا يوجد شخص يرمز إلى إمكانية الوحدة بين جميه الديانات الثلاث العظيمة أفضل من إبراهيم، مشيرا إلى أن هذا السبب تم تسمية الاتفاقية بهذا الاسم.