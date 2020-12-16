قرار عاجل لـ الصحة السورية بشأن التعامل مع حالات كورونا

طالبت وزارة الصحة السورية من مديري الصحة والمستشفيات، بالتعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19" والتي تراجع أقسام العزل والإسعاف على أنها مصابة بالوباء.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضحت الوزارة أن التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بكورونا على أنها حالات مصابة سيكون استنادًا إلى الأعراض السريرية والاستقصاءات الشعاعية والفحوص المخبرية.

ودعت إلى ضرورة إجراء المسحات في الحالات الحرجة والمسح الوبائي.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في سوريا 9452 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 543 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وكانت وزارة الصحة السورية، سجلت أمس الثلاثاء، 13 حالة وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أشارت وزارة الصحة، إلى تسجيل 62 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 4494 شخصًا.

وكانت الحكومة السورية أصدرت قرارا بمنع تقديم النرجيلة "الشيشة" نهائيا في المطاعم ووقف البرامج الفنية في الملاهي والنوادي الليلية، بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد.