نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفغانستان تعلن مقتل 13 شرطياً في هجوم لطالبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 13 من رجال الشرطة، عقب أن شن مسلحو حركة طالبان هجوماً على نقطة تفتيش بإقليم باغلان بشمال أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن العضوان بمجلس الإقليم فيروز الدين ايماق وشمس الحق باراك ضيا، إن ثلاثة آخرين من رجال الشرطة أصيبوا خلال الهجوم الذي وقع ليلة أمس في منطقة وزير أباد في مدينة بول خمري.

وأضاف فيروز الدين ايماق، أنه تم إحراق دبابة وعدة مركبات شرطية خلال الهجوم.

وقد نفذ مسلحو طالبان هجمات ضد القوات الحكومة في إقليم أورزجان بجنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم أحمد شاه سهيل، والعضو بمجلس الإقليم حياة الله فضلي، إن الهجمات وقعت في منطقة ديهراوود.

وكانت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، تجريان مباحثات سلام منذ أكثر من شهرين بهدف إنهاء الحرب التي استمرت عقوداً، ولكن الصراع الدموي في البلاد مازال مستمراً.