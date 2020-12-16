لقاح كورونا وصل السعودية.. والتوزيع خلال 3 أيام

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، الأربعاء، وصول أول شحنة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة.

وذكرت صفحة وزارة الصحة السعودية على تويتر، أن "وزير الصحة أعلن خلال ملتقى (ميزانية 2021)، عن وصول لقاح كورونا كوفيد-19 إلى المملكة". وأضاف الوزير أن وزير الصحة السعودي: بدء توزيع لقاح كورونا في المملكة خلال 3 أيام والثلاثاء، أعلنت الوزارة عن بدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين والمقيمين، عبر تطبيق "صحتي". وأكدت الوزارة "مأمونية وفاعلية اللقاح، نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة"، وفق ما ذكرت وكالة "واس". كما أوضحت أن لقاح "كوفيد-19" سيكون متاحا بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، لافتة إلى أنه سيكون على 3 مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

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