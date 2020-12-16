كورونا فى روسيا.. أكثر من 26 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، تسجيل 26 ألفا و509 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة فى عموم البلاد إلى مليونين و734 ألفا و454 إصابة.





وذكر المركز الروسى لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 596 وفاة جديدة بالفيروس التاجى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الوفيات إلى 48 ألفا و564 شخصا. كما أوضح بيان المركز الروسى، أن 26 ألفا و490 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المتعافين فى عموم البلاد إلى مليونين و176 ألفا و100 شخص.

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