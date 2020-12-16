الحرب قادمة.. الجيش السوري يعزز قواته استعدادًا لمواجهات مع إسرائيل

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه بالتزامن مع تحركات متواصلة لعناصر إيرانية بالمنطقة، الجيش السوري يعزز من تواجده على الحدود السورية الإسرائيلية.

كشفت وكالة "ستيب" السورية الإخبارية عن وجود تعزيزات واستعدادات كبيرة لقوات الجيش السوري والعناصر التابعة لها في الجبهة الجنوبية تحسبًا من وقوع مواجهات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري تحدث عن "وجود تعزيزات كبيرة لقوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها وصلت مؤخرًا إلى الجبهة الجنوبية"، موضحًا أن "القيادات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السوري تلقت بلاغًا بضرورة الاستعداد لحرب متوقعة، وأوقفت قرار تسريح الاحتفاظ والمنتهين من الخدمة العسكرية الذي صدر مؤخرًا، حيث أجلته إلى شهر فبراير القادم".

ولفت المصدر العسكري بحسب الوكالة إلى أنّ تعزيزات الجيش السوري والاستعدادات تحذر من وقوع مواجهات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، فيما يتزامن ذلك مع تحركات متواصلة لعناصر إيرانية في المنطقة.

ودائمًا ما تحذر إسرائيل من التموضع الإيراني في سوريا، وتؤكد استمرار الجيش "في العمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا، والاستمرار في الجهوزية الكاملة ضد كل محاولة عدوانية تستهدفنا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 18 نوفمبر الماضي شن ضربات جوية على "الجيش السوري وأهداف إيرانية" في جنوب سوريا بعد زرع الوحدة الايرانية 840 عبوات ناسفة في هضبة الجولان، قائلًا إن طائراته قصفت منشآت تخزين ومجمعات عسكرية وبطاريات صواريخ أرض-جو سورية.