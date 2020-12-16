اليوم_الوطني_البحريني يتصدر تويتر.. ومغردون: كل عام والمملكة في عزة وشموخ

يحتفل الشعب البحريني بعيد استقلاله الـ49 الذي يصادف الـ 16 من ديسمبر من كل عام.
الاستقلال الذي أعلن البحرين دولة مستقلة ذات سيادة وعضوا في الأمم المتحدة، اتبعته القيادة البحرينية بنهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، ما أسس لقيام الدولة العصرية الحديثة.
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #اليوم_الوطني_البحرييني ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
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