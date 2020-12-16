لقاح كورونا مجانا وعملات تذكارية.. كيف احتفلت البحرين بعيدها القومي؟

تحتفل مملكة البحرين، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، بعيدها الوطني وإحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم.

عملات تذكارية

وفي هذا الإطار، أصدر بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات مجموعة من أربعة طوابع تذكارية متوجة بصورة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة.

وتمثل مجموعة الطوابع بعض الحرف اليدوية التقليدية في البحرين، وقد تم تصميمها بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية بإظهار الموروث الثقافي، ودعمًا لتوثيق الجوانب التاريخية للتراث الحضاري للمملكة وحضاراتها العريقة، مع تشجيع المحافظة على هذه الحرف اليدوية واستمرارها.

وتتألف مجموعة الطوابع من فئة 250 فلسا، ومتوافرة في جميع فروع بريد البحرين.

جوجل يشارك في الاحتفال

شارك محرك البحث جوجل مملكة البحرين احتفالاتها بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، ووضع محرك البحث العالمي صورة لعلم مملكة البحرين على الشعار الرسمي له، كما تزينت عبارة "جوجل" باللونين الأحمر والأبيض اللونين المكونين لعلم مملكة البحرين.

ألعاب نارية

انطلقت عروض الألعاب النارية التي تقيمها وزارة الإعلام بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، وذلك بالقرب من قلعة سلمان بن أحمد الفاتح بالمحافظة الجنوبية ومدينة سلمان بالمحافظة الشمالية.

كما ستنطلق مساء اليوم، الأربعاء، عروض الألعاب النارية في منطقة خليج البحرين، حيث ينقل تلفزيون البحرين للجمهور هذه الفعاليات على الهواء مباشرة.

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