أبرزها وكالة الدواء.. هجمات إلكترونية تستهدف منشآت الاتحاد الأوروبي

كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن هجمات إلكترونية استهدفت منشآت الكتلة الحيوية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الهجمات الإلكترونية استهدفت وكالة الدواء بشكل مكثف.

واليوم، تقدمت المفوضية والممثل الأعلى للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، باستراتيجية جديدة للأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي.

وكعنصر رئيسي في تشكيل المستقبل الرقمي لأوروبا، وخطة التعافي لأوروبا واستراتيجية الاتحاد الأمني ​​للاتحاد الأوروبي، ستعزز الإستراتيجية المرونة الجماعية لأوروبا ضد التهديدات الإلكترونية وتساعد على ضمان استفادة جميع المواطنين والشركات بشكل كامل من خدمات موثوقة وموثوقة والأدوات الرقمية، سواء كانت الأجهزة المتصلة، أو شبكة الكهرباء، أو البنوك، والطائرات، والإدارات العامة والمستشفيات التي يستخدمها الأوروبيون أو بشكل متكرر، فهم يستحقون القيام بذلك مع ضمان حمايتهم من التهديدات الإلكترونية.

وتسمح استراتيجية الأمن السيبراني الجديدة للاتحاد الأوروبي بتعزيز ريادته بشأن القواعد والمعايير الدولية في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز التعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لتعزيز فضاء إلكتروني عالمي ومنفتح ومستقر وآمن، يرتكز على سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقيم الديمقراطية.

وعلاوة على ذلك، تقدم المفوضية مقترحات لمعالجة كل من المرونة الإلكترونية والمادية للكيانات والشبكات الهامة: توجيه بشأن التدابير الخاصة بمستوى عالٍ من الأمن السيبراني عبر الاتحاد، وتوجيه جديد بشأن مرونة الكيانات الهامة.

وتغطي المقترحات مجموعة واسعة من القطاعات وتهدف إلى معالجة المخاطر الحالية والمستقبلية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، من الهجمات الإلكترونية إلى الجريمة أو الكوارث الطبيعية، بطريقة متماسكة ومتكاملة.