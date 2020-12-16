بداية جيدة.. الصحة البريطانية تكشف عدد من تلقوا لقاح كورونا في المملكة

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تلقي قرابة 138 ألف شخص لقاح فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" الانجليزية، قال نديم الزهاوي، الوزير المسئول عن شؤون لقاحات فيروس كورونا في بريطانيا، في تغريدة له إنها: "بداية جيدة حقًا".

ففي سبعة أيام وصل عدد الجرعات التي تم تناولها 108000 في إنجلترا و7897 في ويلز و4000 في أيرلندا الشمالية و18000 في اسكتلندا.

وأكد الزهاوي أنه تم تقديم 137897 لقاحا في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى الآن.

وأضاف: "سيزداد هذا الرقم نظرا لأننا قمنا بتشغيل المئات من شبكات الرعاية الأولية (PCN)"، مشيرًا إلى بدء العمليات الجراحية للأطباء العامين.

وكانت مارجريت كينان، البالغة من العمر 90 عاما، هي أول شخص يحصل على لقاح فيروس كورونا خارج التجربة السريرية.

وتلقت كينان، وهي جدة لأربعة أطفال، اللقاح في مستشفى جامعة كوفنتري في الساعة 6.31 صباحًا يوم الثلاثاء الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الخدمة الوطنية الصحية البريطانية، أنه يمكن تطعيم 25 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان المملكة المتحدة، بلقاح كوفيد_19خلال عام 2021 المقبل.

وكشفت هيئة مراقبة الإنفاق العام، لشبكة سكاي نيوز البريطانية أن الحكومة اشترت ما يصل إلى 267 مليون جرعة من لقاحات كوفيد_19، بتكلفة 2.9 مليار جنيه إسترليني.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 89ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 65006 حالة.