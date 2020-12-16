مصرع ضابط سوداني و3 جنود في هجوم لـ ميليشيا إثيوبية

لقي ضابط سوداني و3 جنود آخرين مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء هجوم لميليشيا إثيوبية، شرق البلاد؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سائق، شنت ميليشيا إثيوبية هجوما على الجيش السوداني في منطقة تايا بولاية القضارف، وهو ما أسفر عن إصابة جنديين إثنين على الأقل.

وهاجم الجيش الإثيوبي معسكرا للجيش السوداني في المنطقة الحدودية مما أسفر عن قتلى ومصابين.

وتنشط في المنطقة المذكورة عصابة وميليشيا الشفتة المدعومة من الجيش الإثيوبي.

وعادة ما تتكرر الاعتداءات الإثيوبية على قوات الجيش السوداني في ولاية القضارف .

وجدير بالذكر أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وصل، الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية استمرت يومين في ظل لجوء حوالى 50 ألف من الفارين من القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي إلى السودان.

وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مطلع الشهر الماضي بشن عملية عسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تسيطر على حكومة الإقليم، ردا على هجمات استهدفت معسكرات للجيش الإثيوبي.

ومنذ ذلك الحين تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى شرق السودان. وبلغ عددهم وفق الأمم المتحدة حوالى خمسين ألف لاجئ، يعيشون حاليًا في مخيمات متفرقة على طول الحدود السودانية مع إقليم تيغراي.