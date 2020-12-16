لقي ضابط سوداني و3 جنود آخرين مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء هجوم لميليشيا إثيوبية، شرق البلاد؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وفي وقت سائق، شنت ميليشيا إثيوبية هجوما على الجيش السوداني في منطقة تايا بولاية القضارف، وهو ما أسفر عن إصابة جنديين إثنين على الأقل.
وهاجم الجيش الإثيوبي معسكرا للجيش السوداني في المنطقة الحدودية مما أسفر عن قتلى ومصابين.
وتنشط في المنطقة المذكورة عصابة وميليشيا الشفتة المدعومة من الجيش الإثيوبي.
وعادة ما تتكرر الاعتداءات الإثيوبية على قوات الجيش السوداني في ولاية القضارف .
وجدير بالذكر أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وصل، الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية استمرت يومين في ظل لجوء حوالى 50 ألف من الفارين من القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي إلى السودان.
وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مطلع الشهر الماضي بشن عملية عسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تسيطر على حكومة الإقليم، ردا على هجمات استهدفت معسكرات للجيش الإثيوبي.
ومنذ ذلك الحين تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى شرق السودان. وبلغ عددهم وفق الأمم المتحدة حوالى خمسين ألف لاجئ، يعيشون حاليًا في مخيمات متفرقة على طول الحدود السودانية مع إقليم تيغراي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع ضابط سوداني و3 جنود في هجوم لـ ميليشيا إثيوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.