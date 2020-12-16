بعد مظاهرات ضدها.. السفيرة الأمريكية بلبنان تلغي زيارتها إلى صيدا.. صور

ألغت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، زيارتها التي كانت مقررة صباح اليوم الأربعاء، لبلدية صيدا.
جاء ذلك على خلفية التظاهرات التي أقيمت من قبل عدد من الجماعات في صيدا، حيث نظم عدد من الأشخاص اعتصاما في ساحة النجمة مقابل مبنى البلدية، احتجاجا على زيارة السفيرة شيا وسط هتافات منددة بالسياسة الأمريكية.
ووفقًا لموقع "لبنان 24"، رفع المحتجون مجسما لهيكل عظمي مع العلم الأمريكي، ولافتات نددت بالزيارة.
وذكر الموقع أن السفيرة شيا توجهت إلى مجدليون للقاء النائبة بهية الحريري، على أن تتوجه فيما بعد إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب.
وشهدت مدينة صور، صباح اليوم، إجراءات أمنية مشددة وانتشار لعناصر من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، تزامنا مع زيارة شيا إلى ثكنة الجيش.
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