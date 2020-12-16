ألمانيا .. إغلاق صارم لاحتواء كورونا
بدأت ألمانيا اليوم الأربعاء تطبيق إغلاق صارم للحياة العامة في جميع أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واعتبارا من اليوم وحتى 10 يناير المقبل، على الأقل، ستُطبق اللوائح ذات الصلة في جميع الولايات الألمانية.
وتنص هذه اللوائح على وجوب إغلاق متاجر البيع بالتجزئة، باستثناء المتاجر المخصصة للاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى إغلاق المدارس أو تعليق إلزام الحضور.
ولم يعد مسموحا بفتح صالونات تصفيف الشعر وخدمات العناية بالجسم.
كما ستظل التجمعات الخاصة مقصورة على أسرتين فقط بحد أقصى خمسة أفراد، ولا يتم احتساب الأطفال دون 14 عاما من بينهم.
المصدر:(د ب أ)
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