مشاهد مرعبة.. لبنان يغرق وثلوج وأمطار غزيرة.. فيديو وصور

نشرت وسائل الإعلام اللبنانية اليوم الأربعاء مقاطع فيديو ولقطات صور تظهر مشاهد مرعبة بمختلف ضواحي لبنان للثلوج والأمطار الكثيفة.

نشرت غرفة التحكم المروري اللبنانية على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", صورة تُظهر "تجمع المياه على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت, وتمت المعالجة من فرق الصيانة بوزارة الأشغال".

وفي السياق، نشرت صورة ثانية لـ "تجمع المياه قرب مفرق سوكلين الشويفات وتتم المعالجة من قبل فرق الصيانة بوزارة الأشغال".

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني بلبنان ان يكون الطقس غدا الخميس غائما مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات وامطار متفرقة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر على ان يتحسن الطقس مساء.

وأكدت الأرصاد الجوية اللبنانية أن منخفض جوي سيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر وعاصف وينحسر تدريجيا اعتبارا من يوم الخميس.

وأوضحت أن المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر ديسمبر على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

وأفادت أن طقس اليوم فى لبنان سيكون غائم وماطر مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة وامطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد احيانا، ورياح شديدة تقارب ال70كلم/س خصوصا شمال البلاد، ويحذر من خطر تشكل السيول كما تتساقط الثلوج لتلامس ليلا ال1800 متر.