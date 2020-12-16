آثار مصرية للبيع في مزاد كريستيز البريطاني.. هذه أبرز القطع وأسعارها.. صور

تنظم دار "كريستيز" للمزادات العالمية، اليوم الأربعاء، مزادا فى لندن لبيع عدد كبير من الآثار المصرية والرومانية.

وحسب ما ذكرته الدار، فإن المزاد يضم 75 قطعة، بينها 13 قطعة آثار مصرية، تنتمي لعصور مختلفة من المتوسط، والبطلمي والحديث، وفترة العمارنة، متوقعة أن يصل عائد بيعها إلى مليون و169 ألف جنيه إسترليني.

ومن أبرز القطع الأثرية المصرية التي تعرضها الدار البريطانية في المزاد ما يلي:

1- تمثال نصفى من الحجر الجيرى الأصفر المصرى، ويرجع إلى عصر الدولة الوسطى ويعود تاريخه فى الفترة ما بين 2046 - 1794 قبل الميلاد، ويقدر ثمن التمثال ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترلينى.

2- مجسم أنثى مصرية، يرجع إلى عصر الدولة الوسطى، ويعود إلى الفترة ما بين 1976 - 1793 قبل الميلاد، وقيمت الدار ثمنه بأن يتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه إسترلينى.

3- مجسم خشبي لمسؤولن مصري بألوان بولي كروم، يعود تاريخه إلى 1981-1802 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

4- بلاطة بيضاء مصرية مع طائر، ترجع إلى عصر الدولة الحديثة، ويرجع تاريخها فى الفترة ما بين 1292 - 1069 قبل الميلاد، ويقدر ثمنها ما بين 7 إلى 9 آلاف جنيه إسترلينى.

5- قناع مومياء مصرية مطبوع عليه رسوم ملونة، ويرجع إلى عصر الدولة الحديثة، في الفترة بين 1292-1185 قبل الميلاد، ويبلغ ثمنه من 15 إلى 20 ألف جنيه إسترليني.

6- قارورة تركوازية اللون، من عصر الدولة الحديثة، ويقدر ثمنها ما بين 15 إلى 25 ألف جنيه إسترلينى.

7- تمثال أوزيريس وهو برونزى، ويعود إلى الفترة المتأخرة من عهد بسماتيك الأول حيث يرجع تاريخه فى الفترة ما بين 664 - 610 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 80 إلى 120 ألف جنيه استرلينى.

8- تابوت خشبي مصري مصنوع بألوان البولي كروم، يعود تااريخه إلى 664-525 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ويقدر ثمنه ما بين 120 إلى 180 ألف جنيه استرلينى.