رغم دخول الموجة الثانية.. الصحة العالمية ما زالت تبحث عن جذور كورونا فى الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الفريق الدولي الذي يحقق بأصول كورونا سيسافر للصين في يناير المقبل، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة، في نبأ عاجل لها.

وفي نوفمبر الماضي، اتجهت منظمة الصحة العالمية إلى فتح تحقيق دولي حول منشأ الفيروس الذي يقترب عدد المصابين به إلى 60 مليونا، بعد حوالي 11 شهرا من الإعلان الفعلي عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".



وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن منظمة الصحة العالمية تلقت تطمينات من بكين بأن الخبراء الدوليين سيتمكنون قريبا من السفر إلى الصين للمساعدة في التحقيق في المنشأ الحيواني لكوفيد – 19.



وقال مايكل رايان، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية افتراضية: "نتوقع تماما ولدينا تطمينات من زملائنا في الحكومة الصينية بأن الرحلة إلى الميدان سيتم تسهيلها، وفي أقرب وقت ممكن".

وأضاف رايان أن فريق المنظمة "بحاجة إلى أن نكون قادرين على انضمام الفريق الدولي إلى زملائنا الصينيين، وإلقاء نظرة على نتائج دراساتهم والتحقق من البيانات الموجودة على الأرض".

وأشاد المسئول الدولي بالحجم الهائل من التحقيق العلمي الذي قامت به الصين، لكنه أوضح أنه لابد من إرسال خبراء دوليين لطمأنة المجتمع الدولي بشأن جودة هذه الأبحاث"