وصفها بالموقف العدائي.. أردوغان: العقوبات الأمريكية اعتداء على سيادة تركيا

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن رفضه مجددا للعقوبات الأمريكية؛ معلنا تسريع بلاده خطواتها في الصناعات الدفاعية

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال أردوغان إنه "من غير المقبول فرض عقوبات على تركيا بموجب قانون "مكافحة أعداء أمريكا"؛ معتبرا أنها "اعتداء على سيادة تركيا".

ووصف الرئيس التركي، خلال كلمة له في حفل افتتاح القسم الثاني من الطريق السريع الذي يربط أنقرة بولاية نيده، العقوبات الأمريكية بـ"الموقف العدائي" ضد تركيا.

ويرى أردوغان أن الهدف الأساسي للعقوبات الأمريكية هو قطع الطريق أمام القفزات التي بدأتها تركيا في الصناعات الدفاعية وجعلها معتمدة على الخارج، مؤكدا أن العقوبات على أنقرة "ستجعلنا نسرع خطواتنا في الصناعات الدفاعية".

وتابع أردوغان قائلا: "بقرار العقوبات الأمريكية هذا سنسرع خطواتنا نحو بناء صناعة دفاعية تصل إلى مستوى الريادة العالمية في كل مجال".

وأضاف الرئيس التركي أنه "منذ عام 2017 لم تعاقب أي دولة بموجب قانون مكافحة الإرهاب (العقوبات الأمريكية)، ويطبّق علينا لأول مرة"، مشددا على أن هذا القرار "اعتداء على حق بلادنا في السيادة".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عقوبات على أربعة مسؤولين أتراك وإدارة الصناعات الدفاعية التركية، وهي مكتب حكومي مسؤول عن تعزيز الأمن القومي وإدارة إمدادات التكنولوجيا العسكرية، بسبب شراء أنقرة لنظام الصواريخ الروسي إس-400.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن العقوبات تم فرضها وفقًا لقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، وهو قانون صدر عام 2017 يهدد بفرض عقوبات على أي دولة تشتري أسلحة من موسكو.

وانتقدت وزارة الخارجية التركية إجراءات العقوبات، قائلة إن أنقرة "ستتخذ الخطوات اللازمة ضد هذا القرار الذي سيكون له حتما تأثير سلبي على علاقاتنا". وأضافت الوزارة أن تبرير العقوبات - أن صواريخ إس -400 تشكل تهديدا للطائرات وأنظمة الدفاع الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، لا أساس له من الصحة.