نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميليشيات إثيوبية تقتل 4 عسكريين سودانيين على الشريط الحدودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نصبت المليشيات الإثيوبيه، اليوم الأربعاء، كمينا بمنطقة سودانية على الشريط الحدودي، أدى لمقتل ضابط برتبة عميد.

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن مصدر قوله إن الجيش السوداني شن هجوما صباح اليوم، ودارت معارك شرسة أدت لمقتل ثلاثة جنود من الجيش بمنطقة الآسرة على الشريط الحدودي.

وفقًا للمصدر، استرد الجيش السوداني مناطق سودانية بداخلها مزارعين إثيوبيين في الأيام الماضية مما عده الجيش الأثيوبي استفزازا.