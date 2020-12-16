البنك الأهلي التجاري فتح حساب عن طريق الإنترنت

البنك الأهلي التجاري من أشهر البنوك العربية وهو بنك سعودي في الأصل تأسس بأمر من الملك في منتصف القرن الماضي عبر ضم مجموعة شركات لتأسيس البنك وهو من أشهر البنوك الإسلامية ويقدم الكثير من الخدمات المالية والبنكية ويقدم أيضا مجموعة من خدماته عبر الإنترنت للتوفير على العميل وتقليل الجهد وذلك من أهداف المملكة العربية السعودية التي تتطلع لها فهي تتطلع لتوفير أغلب الخدمات لخدمات عبر الإنترنت لتقليل الجهد والعناء على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية فيمكن للعميل قضاء خدماته دون الذهاب لمقر البنك أو أحد فروعه وكذلك تقوم بتبسيط إجراءات فتح أي حساب بنكي للمواطنين والمقيمين ومن فوائد التعامل مع البنك الأهلي التجاري انتشار فروعه في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية حيث يمتلك أكثر من 370 فرعا

ومن أجل الاستفادة من كل هذه الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي التجاري يجب أولا فتح حساب جاري في البنك الأهلي ومن هذه الخدمات المقدمة من البنك التمويلات ودفع الفواتير والديون والمصاريف وعمليات السحب والإيداع ويمكن لأي عميل الاستفادة الكاملة من كل هذه الخدمات بمجرد فتح حساب جاري بالبنك وسنذكر كيفية فتح حساب جاري بالبنك الأهلي عن طريق الإنترنت

بطاقة هوية وطنية

ورق الإقامة (للمقيمين بالمملكة من دول أخرى )

جواز السفر الخاص بك

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في البنك الأهلي التجاري

يمكن بذلك التقديم بالورق ف أحد الفروع أو المتابعة عبر الإنترنت كما سنذكر ذلك

يجب أن تكون كل الوثائق والأوراق المقدمة سارية وغير منتهية

فتح حساب عبر الإنترنت

يمكنك فتح حساب بملء طلب فتح حساب من خلال الموقع الرئيسي للبنك وبدوره يقوم بالتقديم بفتح حسابك البنكي

قم بالدخول للموقع الرسمي للبنك الأهلي التجاري انقر على الخدمات الإلكترونية المقدمة وقم باختيار فتح حساب بنكي قم باختيار نوع الحساب الراغب به هل هو فردي أم شركة ستقوم بإدخال رقم الهوية والجوال الخاص بك لأنك سوف تكون في حاجة لهم للوصول لرسالة التأكيد وتأكيد هويتك الشخصية اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم ضع علام صح عليها قم بالضغط على استمرار لمتابعة خطوات فتح حسابك الشخصي حيث ستقوم بإدخال وظيفتك وسبب فتحك واختيارك للبنك

بعد الانتهاء من تقديم طلب فتح حسابك البنكي فسيتواصل البنك معك ويخبرك بأنه تم قبول طلب فتح حسابك المصرفي الخاص وسيتوجب عليك الذهاب لأقرب فرع للحصول على بطاقتك

ملحوظة يجب عليك إدخال كل بياناتك بشكل صحيح وإلا ستواجه مشاكل مستقبلية مع البنك أثناء تقديمك لبعض الخدمات التي ترغب بها