استعلام عن طلب زيارة شخصية وزارة الخارجية السعودية 1442 بخطوات سهلة

استعلام عن طلب زيارة شخصية عبر موقع وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية، حيث قام موقع الوزارة السعودي بتوفير خدامات عديدة عبر الأنترنت للتسهيل على المواطنين لطلب زيارة شخصية أو زيارة عائلية للمواطنين وهناك أيضا خدمات عديدة مثل (طلب تمديد تأشيرة العودة أو طلب تأشيرة للحج أو تفويض تأشيرة عمل وغيرها).

استعلام عن طلب زيارة شخصية

هذه الخدمة تقدم لطب زيارة الأصدقاء أو لأشخاص ليس لهم أي علاقة بالمصالح التجارية أو حتى قرابة عائلية، من زيارة منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية ولكى تتم قبول الزيارة يجب اتباع التعليمات الأتية:

يجب إدخال جميع البيانات باللغة العربي.

إذا كان الزائر من جنسية أجنبية يكتب اسمه باللغة الانجليزية ولكن يجب أن يكون مطابق لجواز السفر.

يجب التحقق من هوايتك من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، وهذا يساعد كثير في إنهاء اجراءات الطلب دون الحاجة للتقديم ورقيا في وزارة الخارجية.

وبعد ذلك يتم التحقق من بيانات الجهة الطالبة وبيانات الزوار وبعدها عرض الطلب.

أولا يجب توفير جواز سفر لا يقل صالحيتة عن 6 اشهر.

تجهيز صورتين شخصيتين حديثة بخلفية بيضاء.

أحضار خطاب دعوة من وزارة الخارجية السعودية.

أحضار خطاب من طالب الزيارة في المملكة العربية السعودية ثم توجيه إلى رئيس القسم القنصلي ويكون مصادق علية من وزارة الخارجية السعودية.

أولا الدخول على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

إدخال رقم الطلب في الخانة الأولى.

ثم إدخال رقم جواز السفر في الخانة الثانية.

ثم إدخال الرمز المرسوم على يسار الصورة.

ثم الضغط على أجراء البحث.

الإجراءات اللازمة لطلب زيارةبحث عن تأشيرة باستخدام رقم الطلب

الدخول أولا على منصة مساند.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في الخانة الأولى.

ثم إدخال تاريخ الميلاد المقدم إذا كان سعودي.

و إذا كان المقدم غير سعودي يجب إدخال تاريخ انتهاء الإقامة.

بعد ذلك إدخال رقم الطلب.

وأخيرا الضغط على كلمة بحث.

استعلام عن طلب الزيارة الشخصية عبر منصة مساند

وفي النهاية لقد عرفنا ما هي شروط قبول الزيارة عبر موقع وزارة الخارجية، ومعرفة الإجراءات اللازمة لطلب زيارة، وكيفية البحث والاستعلام عن طلب الزيارة الشخصية عبر منصة الخدمات التأشيرات وعبر منصة مساند.