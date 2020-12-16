الصحة العالمية تطالب بارتداء الكمامات خلال احتفالات عيد الميلاد فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومات الأوروبية قد شددت إجراءاتها بالفعل للحد من انتشار الفيروس التاجى تزامنا مع عطلات أعياد الميلاد، حيث قررت السلطات الألمانية تمديد الإغلاق الجزئى المفروض حتى شهر ديسمبر الجارى، بسبب ارتفاع الإصابات.
كما تدرس الحكومة الإسبانية، حصر احتفالات عيد الميلاد بستة أشخاص، فيما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، عن احتمال تشديد إجراءات الحجر الصحى فى البلاد خلال تلك الفترة.
ومددت ليتوانيا والنرويج القيود المفروضة لمكافحة الفيروس حتى منتصف ديسمبر المقبل.
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