الانتخابات في موعدها.. الأمم المتحدة تدعو السياسيين في ليبيا لتنحية الخلافات

حثت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، السياسيين على وضع خلافاتهم جانبا لإيجاد حل للأزمة.

وقالت البعثة الاأمية في سلسة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الخبراء الاقتصاديون والعسكريون ورؤساء البلديات وزعماء القبائل والنشطاء والمجتمع المدني من كل أنحاء ليبيا يشاركون في بناء توافق في الآراء على المسار نحو التغيير الذي يطالب به الشعب الليبي"، مشيرة إلى أنه "سيكون من الحكمة أن يحذو السياسيون حذوهم"، واصفة هذه الفترة بفترة "التوافق والشجاعة".

وفي تغريدة أخرى، قالت البعثة إن النفاذ إلى عائدات النفط المجمدة يعد ضروريًا لتحسين الخدمات لجميع الليبيين، بما في ذلك خدمات الصحة والكهرباء والماء؛ مذكرة بأنه يجب أن يتم ذلك بطريقة لا تزيد من الفساد ولا تؤجج الصراع، مؤكدة أن هناك حاجة إلى إحداث تغييرات مؤسسية كبيرة.

وأفادت البعثة بأنه بدعم من مجموعة العمل الاقتصادية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، يجتمع فريق من الممثلين عن المؤسسات الاقتصادية من كامل ليبيا في جنيف لإيجاد حلول لتحسين حياة المواطنين، بما في ذلك من خلال توحيد سعر الصرف وتعزيز الحصول على النقد.

ووفقا لصحيفة "المرصد" الليبية، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بحسب الموقع الرسمي التابع للبعثة أن العملية السياسية مستمرة، خاصة في ما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة، وأيضا فيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.

في هذا السياق، أعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة عن عزمها القيام بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية.

ونوّهت إلى أن البعثة مصرة على السير بعزم في هذه العملية، وأنه لا مجال لإضاعة الوقت وتمييع الاستحقاقات التي تم التوافق عليها في خارطة الطريق.

كما أعلنت السيدة وليامز عن عزم البعثة على تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، علاوة على نيتها عقد اجتماع للجنة مطلع العام المقبل.