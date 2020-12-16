مقيمون أم مواطنون فقط.. ننشر آلية توزيع لقاح كورونا في دول الخليج | تفاصيل

طرحت شركة فايزر لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الأسواق، وأعلنت عدد من دول العالم حجز كميات كبيرة من الجرعات لتوزيعها على المواطنين لإنقاذ الملايين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحددت كل دولة آلية تتفق مع أوضاعها لتوزيع اللقاحات على مواطنيها.
*السعودية
أعلنت وزارة الصحة السعودية مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة، مؤكده فاعلية وأمان اللقاح نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.
كما حددت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ومن لديهم نقص في المناعة ، مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية للمناعة وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة " الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.
وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاما، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة السابقة، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.
*سلطنة عمان
أصدرت وزارة الصحة العُمانية، ترخيصًا لاستيراد لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا وذلك للاستخدام الطارئ للوقاية من المرض.
وقالت الصحة العُمانية إن "وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية تُصدر ترخيصًا لاستيراد لقاح /فايزر بايونتيك/كوفيد 19 للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 16 عامًا فما فوق"، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العُمانية عبر حسابها على موقع "تويتر".
*مملكة البحرين
وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلمة بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى توليه مقاليد الحكم.
وأعلن ملك البحرين، عن قرب البدء في تنفيذ حملة وطنية لتوفير لقاح آمن ومرخص ضد فيروس كورونا، يُتاح بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
*الكويت
أعلنت الكويت بدء إجراءاتها الميدانية لاعتماد لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، تمهيدًا للحصول على الدفعة الأولى منه قريبًا وبدء حملة التطعيم.
ونقلت صحيفة الجريدة عن عضو لجنة لقاحات «كوفيد 19» في وزارة الصحة د. خالد السعيد، أن اللجنة ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع لاعتماد اللقاح وبدء عملية التطعيم بمعدل 10 آلاف شخص يوميًا.
وكشف السعيد أن أولوية اللقاح في الدفعة الأولى تشمل العاملين في الصفوف الأمامية والكوادر الطبية والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن، بمعدل 120 ألف شخص، غير أن العدد سيقل عن ذلك، إذ قد لا يرغب البعض في التطعيم.
وأضاف السعيد أن الوزارة فعلت الحجز المسبق لتنظيم آلية إعطاء اللقاح، داعيًا من لديه اهتمام بالحصول على التطعيم، بغض النظر عن عمره وحالته الصحية، إلى التسجيل عبر الموقع، وسينظر في هذه الطلبات فريق متخصص، من أطباء ومسؤولين وخبراء، لتحديد الأولويات حسب القواعد التي وضعتها «الصحة».
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