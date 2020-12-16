مقيمون أم مواطنون فقط.. ننشر آلية توزيع لقاح كورونا في دول الخليج | تفاصيل

طرحت شركة فايزر لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الأسواق، وأعلنت عدد من دول العالم حجز كميات كبيرة من الجرعات لتوزيعها على المواطنين لإنقاذ الملايين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحددت كل دولة آلية تتفق مع أوضاعها لتوزيع اللقاحات على مواطنيها. *السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة، مؤكده فاعلية وأمان اللقاح نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حددت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ومن لديهم نقص في المناعة ، مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية للمناعة وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة " الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاما، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة السابقة، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

*سلطنة عمان