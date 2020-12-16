رئيس هيئة الأركان السودانية: القوات المسلحة لا تسعى لـ السلطة نهائيا

أكد رئيس هيئة الأركان السودانية، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن القوات المسلحة السودانية ليست مسيسة ولا تسعى للسلطة نهائيا.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال الحسين، خلال إحتفال أكاديمية نميري العسكرية العليا بتخريج دورتي الدفاع الوطني رقم (32) والحرب العليا رقم ( 20)، إن "القوات المسلحة السودانية ليس كجيوش الدول التي انهارت أمام شعبها وحلت محلها الجماعات المسلحة، وقال إنها باقية ما دامت دولة السودان باقية، وستظل القوات المسلحة واعيه ومحصنة وعصية على التحديات والمتربصين بها".

وأكد رئيس هيئة الأركان خلال حديثه في الاحتفال أن القوات المسلحة مستمرة في تطوير المناهج و العمل على مراجعات برامج التدريب و فنون القتال و الحرب وفي كافة المجالات .

في وقت سابق، وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني انتقادا للحكومة الانتقالية في البلاد قائلا إنه بعد مرور عام ظهر العجز الكامل وازدادت المعاناة.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إن الحكومة الانتقالية "لم تحقق طموح الجماهير".

وأضاف البرهان: "لقدمضى عام على تكوين مجالس الفترة الانتقالية (مجلس السيادة والوزراء) وقد عجزت عن تحقيق طموحات وتطلعات جماهير ثورة ديسمبر المجيد".

جدير بالذكر أن ومجلس السيادة الانتقالي يعد أعلى هيئة تنفيذية في السودان، ويتألف من مدنيين وعسكريين ومهمته إدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تلت إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.