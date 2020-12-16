نتنياهو يقرر التوجه إلى انتخابات رابعة في إسرائيل | تفاصيل

قالت مصادر في حزب "الليكود" إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر التوجه إلى انتخابات رابعة في غضون سنتين، فيما اقترح رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيجدور ليبرمان، تشكيل قائمة تضم حزبه والحزب الجديد الذي أسسه جدعون ساعر بعد انشقاقه عن "الليكود"، وكذلك تحالف أحزاب اليمين "يمينا" برئاسة عضو الكنيست نفتالي بينت، وكتلة "ييش عتيد – تيلم" برئاسة يائير لابيد.

ويأتي ذلك في وقت تبقى فيه أسبوع واحد فقط للموعد النهائي للمصادقة على الميزانية العامة، وفي حال عدم المصادقة حتى 23 ديسمبر الجاري، فإنه سيتم حل الكنيست تلقائيًا، كذلك تم أمس تأجيل التصويت على مشروع قانون حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأربعاء، عن مصادر في حزب "الليكود" قولها إنه لا توجد اتصالات جدية بين "الليكود" وحزب "كاحوال لافان" حول الميزانية، وأنه "لا يظهر في الأفق عامل هام بإمكانه الدفع نحو اتفاق، وعلى ما يبدو أن نتنياهو قرر أنه يفضل انتخابات، وهذا هو الاتجاه الذي تسير المؤسسة السياسية نحوه".

وجرى في الأيام الأخيرة طرح عدة مقترحات في محاولة لتجاوز الأزمة السياسية، وبينها تعديلات وزارية مثل إعطاء حقيبة المالية لـ"كاحول لافان" وأخذ حقيبة القضاء من الأخير، من دون التوصل إلى نتيجة.

واعترض "الليكود" على بنود في مشروع قانون حل الكنيست، وخاصة البند الذي يقضي بخفض حجم تمويل الأحزاب بنسبة 10%، وذلك على خلفية الديون الكبيرة التي يغرق فيها الليكود.

وفي ظل الأزمة الأزمة السياسية الإسرائيلية، التي لم تتمكن ثلاث جولات انتخابية من حلها، اقترح ليبرمان تشكيل ما وصفها "كتلة يمين وسط" من دون حزب "الليكود"، وتخوض الانتخابات المقبلة من خلال قائمة واحدة تضم حزبه وحزب ساعر و"يمينا" و"ييش عتيد – تيلم"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم.

ووجه ليبرمان رسالة إلى رؤساء الأحزاب الثلاثة، دعاهم فيها إلى توحيد القوى ضد كتلة "الليكود" والأحزاب الحريدية. وأشار إلى أنه يعي الخلافات والاختلافات بين الأحزاب الأربعة، داعيًا إلى إبداء موافقة مبدئية وبعد ذلك يتم وضع نظام لاختيار رئيس لقائمة كهذه وضم قوى أخرى.

واقترح ليبرمان أن تتوحد هذه الأحزاب حول عدد من النقاط الأساسية التي يوجد اتفاق حولها، وإبقاء الخلافات جانبا في هذه الأثناء، وذلك بهدف منع نتنياهو من الوصول إلى رئاسة الحكومة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.