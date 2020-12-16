وقع 40 عضو برلمان أوروبي، على رسالة تطالب بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لموقع i24NEWS الإسرائيلي، فإن "الرسالة التي وقع عليها 40 عضو برلمان أوروبي رفعت إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون التجارة فالديس دومبروفيسكي".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة صنفت الصادرات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة على أنها إسرائيلية.
وقال بومبيو: في بيان، "سيطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة وسم البضائع باسم إسرائيل أو منتج إسرائيلي، أو صنع في إسرائيل، وذلك عند التصدير للولايات المتحدة"، مؤكدًا أن التعليمات الجديدة تنطبق و"بشكل أساسي" على المنطقة المصنفة (ج).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضربة لـ إسرائيل.. وثيقة تقضي بمنع دخول بضائع المستوطنات للأسواق الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.