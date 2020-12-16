محمد بن زايد بعد لقاء السيسي: بحثنا تعزيز علاقات الإخوة وتطوير مجالات التعاون

نشر ولى عهد أبى ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، عدة صورة من اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وقال بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة".

وأضاف: "بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".

ووصل الشيخ محمد بن زايد، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات.

واستقبل الرئيس السيسي، ولى عهد أبوظبي حيث اصطحبه إلى مقر رئاسة الجمهورية لبدء المحادثات بينهما التي كان أبرزها علاقات التعاون بين مصر والإمارات في جميع المجالات وسبل تطويرها في الفترة القادمة، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .