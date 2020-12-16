1278 حالة.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالإمارات

سجلت الإمارات، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت الصحة الإماراتية، تسجيل 1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء الوزارة 144174 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 188,545 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 626 حالة.

وسجلت الوزارة 726 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 165,749 حالة.