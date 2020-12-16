تركي آل الشيخ: 4 شهادات جينيس تحققت في هيئة الترفيه.. وهناك 3 في الطريق

وغرد تركي ال الشيخ من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "4 شهادات جينيس تحققت في هيئة الترفيه وفيه 3 في الطريق ان شاء الله " .

وفى سياق آخر، عاد المستشار تركى آل الشيخ إلى العاصمة السعودية الرياض مؤخرًا، بعد رحلة علاج فى الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت عدة أشهر، وفور وصوله إلى مطار الرياض سجد شكرًا لله على عودته بالسلامة لأرض الوطن.

وكان قد هنأ مجموعة من نجوم مصر والوطن العربى، المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، علي عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يتلقى العلاج هناك لعدة أشهر، إذ اجرى عملية جراحية خلال فترة إقامته في المستشفى.