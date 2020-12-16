تركيا تفكك نقاطا عسكرية في حلب وإدلب.. هل ينسحب أردوغان من سوريا؟

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن نقاطا تركية فككت معداتها في ريفي حلب وإدلب.

ووفقًا للمرصد السوري، تم رصد خروج آليات من نقطتي تل الطوقان بريف إدلب، والعيس بريف حلب الجنوبي، تمهيدا لإخلائها مع باقِي النقاط التركية المتواجدة ضمن مناطق القوات السورية في أرياف حلب وإدلب وحماة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتواصل النقاط تفكيك معداتها العسكرية واللوجستية بشكل متسارع، وتتوجه إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لها في ريفي حلب وإدلب.

ورجحت مصادر المرصد السوري أن الانسحاب الكامل لقوات أروغان وتسليم تلك النقاط سيكون مطلع العام المقبل 2021.

وكان المرصد السوري قد رصد منذ أيام، خروج رتل آليات وشاحنات، من القاعدة التركية في قرية الصرمان بريف إدلب الشرقي وتوجه إلى ريف إدلب، في إطار اخلاءها بشكل كامل.

على صعيد متصل، رفع القوات السورية، العالم على النقطة العسكرية التركية في معمل الكوراني الواقع على الطريق الدولي "m5" دمشق-حلب، بعد انسحابها بشكل كامل.

وبذلك تكون القوات التركية قد انسحبت بشكل كامل من نقطة مورك والصناعة قرب سراقب ومعمل الكوراني على الطريق الدولي m5.

ولا تزال 7 نقاط في ريفي إدلب وحلب قيد التسليم لقوات الجيش السوري خلال الساعات القادمة، بعد أن سحبت القوات التركية معظم معداتها العسكرية واللوجستية منها.