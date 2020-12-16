نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن الموجة الوبائية الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تحذر من "خطر مرتفع" لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم إطلاق حملة عالمية لتعبئة الشباب للمشاركة في الاستجابة لجائحة كوفيد 19 وتخفيف آثارها علي مجتمعاتهم، وذلك بمشاركة ستة من أكبر منظمات الشباب في العالم وتمثل 250 مليون شاب.

وتتضمن مبادرة حشد الشباب عقد قمة عالمية لهم في أبريل 2021، وتمويل خمسة ملايين دولار أمريكي لتسريع برامجهم لتوسيع نطاق الاستجابة، بدعم من صندوق الاستجابة التضامنية ومؤسسة منظمة الصحة العالمية.

وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي: إن توحيد قوي الشباب لمواجهة الجائحة تمثل فرصة للاستفادة من جهودهم وأفكارهم لمساعدة المجتمعات على إعادة البناء بشكل أفضل بعد الجائحة.

وأوضح أن عدداً من المنظمات والجهات الدولية ستشارك في تعبئة الشباب ودعمهم كمنظمة اليونيسيف واليونيسكو والاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيراً إلى أن الشباب يقدمون حلولاً، ويتخذون إجراءات وتدخلات مجتمعية وخدمات تطوعية مثل تقديم الغذاء والإمدادات إلى المحتاجين، والتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقصي السلوكيات بين الشباب.