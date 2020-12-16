نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسيين، حسبما أفادت قناة اكسترا نيوز في خبر عاجل لها، منذ قليل.

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر، أن يبحث الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد، مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين.