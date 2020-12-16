السيسي ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي يقوم بزيارة إلى مصر تتناول العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد السيسي على التوافق المصري الإماراتي على مواصلة التصدي المشترك للتهديدات لأمن واستقرار المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة.

ونوّه إلى أن السنوات الأخيرة أثبتت فاعلية وقوة العلاقات المصرية الإماراتية في مواجهة المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومقدرات دولها.

ورحب الرئيس المصري بانضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، معبرا عن أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".