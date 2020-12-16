إسرائيل تتجه إلى حل الكنيست.. وإجراء انتخابات جديدة مارس 2021

أصدر المستشار القانوني للكنيست رأيًا قانونيًا مفاده أنه إذا لم يتم تمرير الميزانية ، فسيكون تاريخ حل الكنيست الثلاثاء القادم الموافق 23 ديسمبر وإجراء انتخابات جديدة بيوم 16 مارس من العام المقبل 2021.

ودعا بيني جانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى تفضيل التوصل إلى حل الخلافات لمنع الذهاب الى الانتخابات.

ويأتي ذلك في وقت تبقى فيه أسبوع واحد فقط للموعد النهائي للمصادقة على الميزانية العامة، وفي حال عدم المصادقة حتى 23 ديسمبر الجاري، فإنه سيتم حل الكنيست تلقائيًا. كذلك تم أمس تأجيل التصويت على مشروع قانون حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأربعاء، عن مصادر في حزب "الليكود" قولها إنه لا توجد اتصالات جدية بين "الليكود" وحزب "كاحوال لافان" حول الميزانية، وأنه "لا يظهر في الأفق عامل هام بإمكانه الدفع نحو اتفاق، وعلى ما يبدو أن نتنياهو قرر أنه يفضل انتخابات، وهذا هو الاتجاه الذي تسير المؤسسة السياسية نحوه".

وجرى في الأيام الأخيرة طرح عدة مقترحات في محاولة لتجاوز الأزمة السياسية، وبينها تعديلات وزارية مثل إعطاء حقيبة المالية لـ"كاحول لافان" وأخذ حقيبة القضاء من الأخير، من دون التوصل إلى نتيجة.