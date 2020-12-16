مع ارتفاع إصابات كورونا.. تحذير خطير لوزير الصحة اللبناني

حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان حمد حسن، اليوم الأربعاء، من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الأعياد.

وقال حسن في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان انعكاس الإقفال إيجابيًا حتى أمس بنسبة 10 % من مجموع الفحوصات وتأخير تسجيل الذروة أسبوعين".

وأضاف: "أما اليوم بعد مرور 10 أيام بدأت الإصابات ونسبتها بالارتفاع مع الإشارة إلى بدء احتساب فحوصات Ag السريع".

ودعا مواطني لبنان إلى التنبه والحذر الشديدين خلال أسبوعي الأعياد، مرفقًا تغريدته بهاشتاج #العيد_فرحة_وإلتزام.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن تسجيل 1264 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 148 ألفا و 877 إصابة.

كما سجلت الوزارة 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1223 حالة.

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، 13987 فحصا شمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.