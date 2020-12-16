إعفاء من الديون وتسوية متأخرات.. السودان يرحب بقرار وزير الخزانة الأمريكي

أعلن السودان اليوم، الأربعاء، عن ترحيبه الكبير بخطوة الخزانة الأمريكية لسداد متأخراته للبنك الدولي.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، رحبت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، ببيان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، اليوم الأربعاء، حول نية الحكومة الأمريكية مساعدة السودان في إعفاء ديونه وتسوية المتأخرات للمؤسسات المالية الدولية.

وأشادت الوزارة في صفحتها الرسمية على الفيس بوك على وجه الخصوص، بعزم الحكومة الأمريكية على تصفية متأخرات السودان للبنك الدولي والبالغة مليار دولار.

وأضافت الوزارة السودانية أن هذه الخطوة تتيح للخرطوم الحصول على منح من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بحوالي 1.5 مليار دولار سنويا، وذلك لأول مرة منذ 27 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أن المجتمع الدولي سيكون له دور أساسي في مسيرة استقرار الاقتصاد السوداني خلال الفترة الانتقالية وخاصة بعد قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي تم إعلانه يوم 14 ديسمبر 2020، والذي يعد اعترافا بالتقدم الذي أحرزه السودان في إقامة الحوكمة الرشيدة ويفتح الطريق أمام المستثمرين الدوليين للمشاركة في نهضة السودان الاقتصادية.

وأكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التزامها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة التشوهات الهيكلية، وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو، وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، خاصة المجتمعات المهمشة والشباب والنساء.