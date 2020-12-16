لافروف: موسكو بانتظار بلورة إدارة بايدن لموقفها من تمديد معاهدة "ستارت-3"

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده بانتظار بلورة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لموقفها من تمديد معاهدة "ستارت-3"، رافضا التخمينات حول إمكانية تمديد هذه المعاهدة بعد وصول الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض.

وأضاف وزير الخارجية الروسي،- خلال مؤتمر صحفي في زغرب مع نظيره الكرواتي جوردان رادمان، حسبما أوردت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء -:" لا أستطيع الآن التفكير والتحدث حول هذا الموضوع، لأن الأمور لم تعد ترتبط بإرادتنا في ما يتعلق بتمديد هذه المعاهدة أوعدم تمديدها".

وتابع لافروف:" أن كل الشروط ، التي حاول الأمريكيون طرحها لدى تقديمهم موقفهم إزاء هذه المسألة، كانت تعني وضع معاهدة جديدة وليس تمديد المعاهدة القائمة، وعليهم أن يتخذوا قرارا"، مشيرا إلى أنه يتعين الانتظار حتى تحدد الإدارة الجديدة موقفها وعندها ستحدد موسكو مواقفها.

وتقضي معاهدة "ستارت-3" بتقليص كل من روسيا والولايات المتحدة ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز مجمل عدد أسلحته بعد سبع سنوات 700 صاروخ نووي (وهي صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ تطلق من غواصات وصواريخ تحملها قاذفات استراتيجية)، و1550 رأسا قتالية و800 منصة إطلاق ثابتة ومتحركة. وتنتهي مدة سريان معاهدة "ستارت-3"، وهي المعاهدة الوحيدة بين موسكو وواشنطن للحد من الأسلحة النووية، في 5 فبراير 2021 ، وفي حال عدم تمديدها سيبقى العالم بدون معاهدة تحد من الترسانات النووية للقوى العظمى.