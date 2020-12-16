لا وفيات.. استقرار ملحوظ في إصابات كورونا اليومية بالكويت

شهدت الكويت اليوم، الأربعاء، استقرارا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم الأربعاء، تأكيد إصابة 261 حالة جديدة، وهو نفس الرقم الذي سجلته بالأمس.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة منذ تفشي الجائحة في البلاد إلى

146971 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، خلال الـ24 ستاعة الماضية، ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة لغاية يوم أمس عند 913 حالة.

وأوضحت الوزارة الكويتية أنه تم شفاء 310 حالات من الاصابة بالفيروس في الساعات ال24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 142909 حالات.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية، اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن وصول فايزر - بيونتك المضاد لفيروس كورونا إلى الأراضي الكويتية سيكون بعد نحو 10 أيام، مرجحة أن يكون خلال الأسبوع الأخير من العام الحالي.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن الوزارة تواصل العمل على قدمٍ وساقٍ لتجهيز مراكز التطعيم، تمهيدًا لوصول اللقاح واستكمال إجراءات تخزينه، ومن ثم البدء مباشرة بأولى مراحل التطعيم».

في سياق متصل، خلصت آراء طبية إلى أن موانع إعطاء التطعيم الخاص بفيروس كورونا، مثل موانع أي لقاح، لا سيما أن لكل لقاح موانع تختلف عن غيره من اللقاحات.