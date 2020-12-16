الإمارات تحتفل بممثلة إسرائيلية وتضع صورتها على برج خليفة

احتفلت الإمارات بفنانة إسرائيلية تدعى "جال جادوت"، ووضعت صورة الممثلة على برج خليفة، أحد أشهر معالمها السياحية، بمناسبة عرض فيلم جديد لها.

واحتفت صفحة "إسرائيل بالعربية" بما قامت به الإمارات، ونشرت صورة لبرج دبي أثناء الاحتفال بـ"جال جادوت".

وعلقت الصفحة على الصورة بتغريدة جاء فيها: "مع الشهرة الدولية التي تتمتع بها النجمة الإسرائيلية "جال جادوت"، بادر القائمون على برج خليفة في دبي بعرض رسوم لها احتفالا ببدء عرض فيلمها الجديد

ووقعت البحرين والإمارات اتفاق تطبيع مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعقبه التوقيع على عشرات الاتفاقيات بين الجانبين بما في ذلك اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرة.