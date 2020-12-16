بالتزامن مع أعياد رأس السنة.. الصحة العالمية تحذر من تفشي محتمل لـ كورونا في أوروبا

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا من تفشي محتمل لفيروس كورونا بداية عام 2021 في أوروبا في حال عدم الامتثال للتدابير التقييدية خلال أعياد رأس السنة.

وذكر المكتب، في بيان نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه "على الرغم من بعض التقدم الضعيف، لا تزال العدوى بفيروس "كوفيد-19" في المنطقة الأوروبية منتشرة وكثيفة، وهناك خطر كبير بحدوث ارتفاع إضافي في الأسابيع والأشهر الأولى من عام 2021، وسنحتاج إلى العمل معا للوقاية منه".

وأشار إلى أنه في حين قد يكون من المحرج ارتداء الأقنعة (الكمامات) من كل أفراد الأسرة، فإن القيام بذلك يساهم بشكل كبير في ضمان بقاء الجميع في أمان وصحة.

يشار إلى أن أكثر من 72.39 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و631 ألفًا و223 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في أواخر العام الماضي.