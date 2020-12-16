أكبر أزمات لبنان.. عون يكشف عن دعم مالي مرتقب قدره 246 مليون دولار

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الأزمة الحالية التي يعيشها اللبنانيون هي أكبر الأزمات، لافتا إلى أن السلطات تعمل لتأتي التدابير الاقتصادية والمالية متناسقة مع الوضع الحالي.
جاء ذلك في كلمة له خلال استقباله اليوم الأربعاء في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد من الاتحاد.
وأوضح عون أن "المشكلة الكبيرة التي يعاني منها لبنان، تكمن في تأمين الأموال اللازمة لوضع المعالجات والحلول موضع التنفيذ.
وشدد على خطورة الشائعات التي تبث عبر وسائل الإعلام التي يهدف البعض من خلالها إلى افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين، مشيرًا إلى أن "ما جاء في وسائل الاعلام حول اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى من ادعاءات كاذبة، هو خير دليل على ذلك".
وأكد ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، نظرًا لأنه يأتي من ضمن تحمل المسؤولية الوطنية لما له من تداعيات على بناء الثقة بين اللبنانيين والمحافظة عليها والتخفيف من حدة الانقسامات".
وتابع: "أشعر بكل المعاناة في البلاد وأعرفها مباشرة من قبل الشعب، إذ أن أصدقائي ليسوا من الأثرياء، بل من عامة الناس الذين يعيشون اليوم كل هذه الازمات، من أزمة تأمين التعليم الى أزمة تأمين المأكل والمشرب وغيرها".
واستطرد الرئيس اللبناني: "اليوم نعاني من مشكلة تأمين الأموال. فالمال الموجود في الخزينة محدود جدا ونعمل على تأمينه، ونحن من يعمل على ذلك وليس من صرف هذه الأموال".
ولفت الى أن لبنان سيحصل قريبا على بعض المساعدات من قبل البنك الدولي، بقيمة 246 مليون دولار، نتيجة لاجتماع دعم لبنان الذي عقد مؤخرا في باريس.
وأوضح الرئيس عون من جهة ثانية أن الأزمة الجديدة هي "الخطورة الشديدة هي ما يحدث ولأسباب سياسية، عبر عرقلة التدقيق المالي الجنائي، حيث يتم مهاجمة السلطات بشكل دائم لأننا نحن أصحاب هذا المشروع".
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