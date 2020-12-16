وزارة المالية السودانية ترحب بخطوة الخزانة الأمريكية لسداد متأخرات السودان

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أحمد جودة - القاهرة - رحبت وزارة المالية السودانية، اليوم الأربعاء، بخطوة الخزانة الأمريكية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي مما يتيح وصول 1.5 مليار دولار سنوياً من المؤسسة الدولية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت رسميًا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، وقع إشعارًا يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلاده حولت إلى الولايات المتحدة المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا الهجمات التي يتهم بها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكر حمدوك، في كلمة ألقاها أن بلاده حولت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.