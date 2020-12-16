نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبو مازن" يثمن موقف إندونيسيا الرافض للتطبيع مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وشكر الرئيس الفلسطيني، نظيره الإندونيسي، خلال الاتصال الهاتفي، على مواقف بلاده الداعمة للحقوق الفلسطينية، معربا عن تقديره لموقف إندونيسيا الرافض للتطبيع المسبق مع إسرائيل والتزامها بأن يتحقق السلام أولا على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

وثمن عباس مواقف إندونيسيا الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.

بدوره أكد الرئيس الإندونيسي، التزام بلاده الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وقال "رغم التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط، إلا ان إندونيسيا لن تقوم بأي خطوات للتطبيع مع إسرائيل، إلى حين تحقيق السلام الدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف "إندونيسيا بصفتها كبرى الدول الإسلامية، ستواصل جهودها في دعم تحقيق السلام ولعب دور أكبر في هذا المجال".

وأشار الرئيس الإندونيسي إلى أنه سيوفد وزيرة الخارجية، ريتنو مارسودي، للقاء نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، في إطار جهود إندونيسيا لدعم السلام.